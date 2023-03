U NEDELJU SE ODRŽAVA 8. KRUŠEVAČKI POLUMARATON

U nedelju, 19. marta se održava 8. kruševački polumaraton. Od 11 sati su trke na 10 i 5 kilometara i trka zadovoljstva, dok je start trke “Dečji osmeh” u 10 sati.

Za potrebe održavanja polumaratona određena je zabrana saobraćaja:

– dana 18.03.2023. godine od 16:00 časova do 19.03.2023. godine do 16:00 časova, u Ulici Vidovdanskoj od Trga kosovskih junaka do Ulice Takovske

– dana 18.03.2023. godine od 18:00 časova do 19.03.2023. godine do 16:00 časova, u Ulici Nemanjinoj i u delu Ulice Kosovske od Ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja do Slobodišta

– dana 18.03.2023. godine u vremenu od 08:00 do 16:00 časova na trasi održavanja polumaratona tj. na Trgu kosovskih junaka, u Ulici kosovskoj od Ulice Nemanjine do Ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja, u Ulici kralja Aleksandra Ujedinitelja od Ulice kosovske do Ulice slatinske, u Ulici slatinskoj od Ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja do Ulice Slobodana Jovanovića, u Ulici Slobodana Jovanovića, u Ulici Dostojevskog od Ulice Slobodana Jovanovića do Ulice hajduk Veljkove, u Ulici hajduk Veljkovoj od Ulice Dostojevskog do Ulice poručnika Božidara, na Trgu kosturnica od Ulice poručnika Božidara do Ulice Dositejeve, u Ulici Dositejevoj, na Trgu fontana, u Ulici vidovdanskoj od Trga fontana do Ulice Topličine.

Propuštanje vozila vršiće se na pet lokacija i to:

1. raskrsnica Ulice Vidovdanske i Takovske

2. raskrsnica Ulice hajduk Veljkove i Nikole Tesle

3. raskrsnica Ulice Užičke i Kosovske

4. raskrsnica Ulice Kosovske i Nikole Tesle

5. raskrsnica Ulica majke Jugovića i Kosovske

Na trasi polumaratona je određena i zabrana zaustavljanja i parkiranja, a u Ulici hajduk Veljkovoj i Nemanjinoj od 18:00 časova 18.03.2023. godine.