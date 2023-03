METEOS: U NEDELJU DO 18°C, U PONEDELJAK 20°C

U nedelju pretežno sunčano uz dalji porast temperature koja će dostizati 20°C ponegde u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Kasnije popodne i uveče umerena oblačnost dolazi sa zapada. Vetar slab istočni i jugoistočni, u južnom Banatu umeren do pojačan. Pritisak iznad normale. Jutarnja temperatura od -3°C do 5°C, a maksimalna od 14°C u Negotinu na jugu do 20°C na zapadu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 4°C do 10°C.

U nedelju ujutru u Kruševcu slab prizemni mraz, a tokom dana sunčano i toplije nego u subotu. Vetar slab severoistočni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura oko -2°C, a maksimalna do 18°C. Uveče vedro. Temperatura u 22 sata 6°C.

U ponedeljak u Kruševcu relativno toplo za ovo doba godine uz umerenu oblačnost sa sunčanim preiodima. Vetar slab, istočni i južni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura oko 3°C, a maksimalna do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata 8°C.

U utorak relativno toplo za ovo doba godine i promenljivo oblačno sa povremenim sunčanim intervalima. Krajem dana i u noći ka sredi je moguća slaba kiša na jugozapadu Srbije. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale i u padu. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna od 16°C do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 7°C do 12°C.

Do kraja sedmice toplije od proseka. U sredu promenljiva oblačnost sa šansom za malo kiše u centralnim i južnim predelima. Od četvrtka sunčano i još toplije.