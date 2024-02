U ČETVRTAK U KRUŠEVCU TOPLIJE, TEMPERATURA DO 18°C

U četvrtak u Kruševcu sunčani periodi i toplije nego u sredu. Vetar slab južni. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna do 18°C. Uveče suvo.

U petak znatno toplije od proseka uz umeren do pojačan južni vetar. Biće dosta oblaka uz malo sunčanih intervala. Postoji mogućnost kratkotrajne slabe kiše na zapadu i severu Srbije tokom dana, ali će veći deo dana biti suvo. Vetar umeren do pojačan južni. Pritisak isopd normale i u daljem opadanju. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 11°C, a maksimalna od 15°C do 20°C. Uveče suvo i relativno toplo. Temperatura u 22h od 6°C do 14°C.

Za vikend toplo za ovo doba godine, ali preovlađujuće oblačno uz umeren i pojačan južni i jugoistočni vetar i prolaznu kišu. Početkom iduće sedmice malo niža temperatura, ali i dalje iznad proseka.