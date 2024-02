U ČETVRTAK PROMENLJIVO OBLAČNO, SA MALO SUNČANIH PERIODA

U četvrtak u Kruševcu toplo uz promenljivu oblačnost sa malo sunčanih intervala. Vetar slab do umeren istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 19°C. Uveče suvo.

U petak promenljivo oblačno sa povremenom kišom u južnim i istočnim predelima, dok je na severu Srbije kratkotrajna kiša moguća ujutru, a zatim bi ostali deo dana bilo suvo. Duvaće umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području pojačan. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 6°C do 12°C, a maksimalna od 14°C do 18°C. Uveče ponegde kiša na jugu i istoku. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

Za vikend se nastavlja znatno toplije vreme od proseka uz stepen-dva nižu temperaturu. Biće promenljivo oblačno vreme sa mogućom pojavom kratkotrajne kiše u subotu ujutru na istoku, a popodne i uveče na zapadu i jugozapadu Srbije. U nedelju suvo sa dužim sunčanim periodima, a u ponedeljak postepeno naoblačenje i popodne kiša, najpre u jugozapadnim i južnim predelima.