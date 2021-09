SVETI PORFIRIJE OBELEŽEN U KRUŠEVAČKOM POZORIŠTU

Kruševačko pozorište obeležilo slavu, Svetog Porfirija. Sveti Porfirije obeležen je u krugu zaposlenih i predstavnika gradske uprave. Čin sečenja slavskog kolača obavio je sveštenik kruševačke eparhije, a kolačarstvo za ovu godinu preuzela je Svetlana Đurđević, PR Kruševačkog pozorišta.

Sveti mučenik Porfirije bio je rodom iz Mimosa. Najpre ismevao hrišćane pred carem Julijanom Odstupnikom. Tako jednom izigravajući hrišćansku tajnu krštenja, on se na bini pogruzi u vodu izgovarajući reči: vo imja Oca i Sina i Svjatago Duha! Kada se digne iz vode on uzvikne: sad sam hrišćanin! Svi su mislili, da se on kao glumac šali, kao i uvek, no on je ostao pri svome, prestao ismevati hrišćanstvo, i najzad postradao za Hrista. Obezglavljen 361. god. i preselio se u carstvo Hristovo.