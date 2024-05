SUTRA TOPLIJE, TEMPERATURA DO 27°C

U subotu pretežno sunčano i toplije sa popodnevnim razvojem oblaka. Vetar slab severoistočni. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna oko 27°C.

U nedelju pretežno sunčano sa malo oblaka i umereno toplo na severu i istoku, a na jugozapadu i jugu Srbije promenljivo oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima povremeno. Vetar slab južni i jugoistočni, u Košavskom području umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 17°C, a maksimalna od 23°C do 27°C. Uveče na zapadu i jugozapadu Srbije ređa pojava kiše. Temperatura u 22h od 16°C do 20°C.

U ponedeljak pretežno sunčano i toplo uz dnevni razvoj oblaka i ređu pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova na jugozapadu i jugu Srbije i moguće na severu Banata. Od utorka povećanje nestabilnost uz povremenu kišu i lokalne pljuskove u većini krajeva u utorak popodne i u sredu i četvrtak.