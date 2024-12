RHMZ: POČETKOM NEDELJE NA TERITORIJI SRBIJE NA SNAZI UPOZORENJA ZBOG SNEGA I LEDA

Početkom sledeće sedmice oblačno i hladnije vreme sa snegom, a najviše snega se očekuje u brdsko-planinskim predelima zapadne, jugozapadne i južne Srbije, gde će pasti od 20 do 40 cm snega, lokalno i više, upozorava Republički hidrometeorološki zavod.

U ponedeljak u Srbiji oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Sa padom temperature kiša će preći u sneg i u nižim predelima i to ujutru i pre podne na severu i zapadu Srbije, a posle podne i uveče i u ostalom delu zemlje. U nižim predelima se očekuje formiranje snežnog pokrivača visine od 1 do 10 cm, a u brdsko-planinskim predelima povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 cm, lokalno i više. Vetar umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni južni i jugoistočni, pre podne na severozapadu Srbije, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima u skretanju na severni i severozapadni pravac i u slabljenju. Najniža temperatura od -3 do 2 , a najviša od 1 do 7 stepeni.

U Kruševcu u ponedeljak oblačno sa kišom. Minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna do 5°C.

U utorak oblačno i hladno, mestimično sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i planinskim predelima povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 1 , a najviša od 0 do 3 stepena.

U Kruševcu u utorak oblačno sa snegom. Minimalna temperatura 1, maksimalna dnevna do 2°C.

U sredu oblačno i hladno, na severu suvo, u ostalim predelima mestimično sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, a u nižim predelima ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i planinskim predelima povremeno i jak severnih pravaca. Najniža temperatura od -2 do 2 , a najviša od 1 do 6 stepeni.

U Kruševcu u sredu oblačno sa susnežicom i snegom. Minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna do 2°C.

U četvrtak oblačno i hladno, na severu suvo, u ostalim predelima povremeno sa snegom, a u nižim predelima ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak severnih pravaca. Najniža temperatura od -2 do 2 , a najviša od 1 do 5 stepeni.

U Kruševcu u četvrtak oblačno sa malo snega. I jutarnja i dnevna temperatura oko +1°C.

Od petka, 27. decembra, umereno do potpuno oblačno i u većini mesta suvo i hladno, a samo se još u petak ujutru u brdsko-planinskim predelima očekuje provejavanje slabog snega.