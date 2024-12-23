OD 24. DECEMBRA DO 19. JANUARA, ZBOG ŠKOLSKOG RASPUSTA, NE RADE ĐAČKI POLASCI „JUGOPREVOZA“

Počev od 24. decembra 2024. do 19. januara 2025. godine, zbog školskog raspusta, neće saobraćati sledeći đački polasci kruševačkog “Jugoprevoza”:
* Šanac – Jasika 07.05
* Kruševac – Doljane – Žabare 13.05 Žabare – Kruševac 13.30
* Kruševac – Brajkovac – Konjuh 6.30 Konjuh – Kruševac 7.10
* Kruševac – Bela voda 13.10 Bela voda – Kruševac 13.40
* Kruševac – Doljane – Žabare 12.10 Žabare – Kruševac 12.35
* Kruševac – Mali Šiljegovac 6.15 i 12.15; Mali Šiljegovac – Kruševac 6.50 i 12.40
* Kruševac – Kamenare 10.30; Kamenare – Kruševac 11.15
* Kruševac – Đunis – Sušica 13,30 Sušica – Kruševac 14.30
* Kruševac – Buci 6.10 Buci – Kruševac 6.45
* Spomenik – Šumice 12.30 Šumice – Spomenik 12.45
* Spomenik – Dedina 13.10 Dedina – Spomenik 13.25
* Makrešane – Kruševac 7.05
* Kruševac – Izbenica 10.45 Izbenica – Kruševac 12.00
* Spomenik – naselje ”Vlado Jurić” 12.30 naselje “Vlado Juruć” – Spomenik 12.45
* Kruševac – Sezemča 13.15 Sezemča – Kruševac 14.00
* Kruševac – Mačkovac 6.20 i 11.45 Mačkovac – Kruševac 6.50 i 12.15
* Veliki Šiljegovac – Srndalje 12.15 Srndalje – Veliki Šiljegovac 12.50
* Veliki Šiljegovac – Srndalje 13.15
* Srndalje – Zebica – Sušica – Veliki Šiljegovac – Kruševac 14.00
* Kruševac – Veliki Šiljegovac – Ribarska Banja 5.20 i Ribarska Banja – Veliki Šiljegovac – Kruševac 06.15
* Spomenik – Bagdala 12.45 i 17.15 Bagdala – Spomenik 07.05;13.05;17.30
* Spomenik – Ravnjak 12.45; Ravnjak – Spomenik 13.00
* Kruševac – Jablanica – Sebečevac 12.50 Sebečevac – Kruševac 14.10
* Kruševac – Lazarevac 11.55 Lazarevac – Kruševac 05.50
* Kruševac – Aleksandrovac 14.00 Aleksandrovac – Kruševac 13.00
* Kruševac – Brajkovac 15.15
I z m e n e:
* Kruševac – Globare 6.05 i 12.30 ne svraća u Šašilovac
* Parcane – Kruševac 05.55 i 11.40 ne svraća u Globare
* Kruševac – Parcane 20.00 ne svraća u Globare
* Kruševac – Kamenare 6.45 i 12.00 ne ide u Konjuh
* Kruševac – Ljubava – Komorane 6.20 ne ide u Lazarevac i Komorane
* Kruševac – Lazarevac 10.55 ne svraća u Komorane
* Kruševac – Buci 13.15 i 18.45 svraća u Trmčare
* Kruševac – Globoder 6.15 i 11.30 svraća u Mač kovac
* Kruševac – Pasjak – Bovan 11.55 ide do Pasjaka
* Kruševac – Lazarevac 15.30 ide do Brajkovca
* Kruševac – Slatina – Sezemča 11.00 ide do Buci