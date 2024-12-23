OD 24. DECEMBRA DO 19. JANUARA, ZBOG ŠKOLSKOG RASPUSTA, NE RADE ĐAČKI POLASCI „JUGOPREVOZA“

Društvo, Vesti

Počev od 24. decembra 2024. do 19. januara 2025. godine, zbog školskog raspusta, neće saobraćati sledeći đački  polasci kruševačkog “Jugoprevoza”:

* Šanac – Jasika  07.05

* Kruševac – Doljane – Žabare 13.05                    Žabare – Kruševac 13.30

* Kruševac – Brajkovac – Konjuh  6.30               Konjuh – Kruševac  7.10

* Kruševac – Bela voda 13.10                                 Bela voda – Kruševac 13.40

* Kruševac – Doljane – Žabare  12.10                    Žabare – Kruševac  12.35

* Kruševac – Mali Šiljegovac  6.15 i 12.15;            Mali Šiljegovac – Kruševac 6.50 i 12.40

* Kruševac – Kamenare 10.30;                               Kamenare – Kruševac 11.15

* Kruševac – Đunis – Sušica  13,30                         Sušica – Kruševac 14.30

* Kruševac – Buci  6.10                                             Buci – Kruševac 6.45

* Spomenik – Šumice 12.30                                    Šumice – Spomenik  12.45

* Spomenik – Dedina  13.10                                    Dedina – Spomenik  13.25

* Makrešane – Kruševac 7.05

* Kruševac – Izbenica  10.45                                    Izbenica – Kruševac 12.00

* Spomenik – naselje ”Vlado Jurić”  12.30            naselje “Vlado Juruć” – Spomenik  12.45

* Kruševac – Sezemča  13.15                                     Sezemča – Kruševac  14.00

* Kruševac – Mačkovac   6.20  i 11.45                     Mačkovac – Kruševac 6.50  i  12.15

* Veliki Šiljegovac – Srndalje  12.15                        Srndalje – Veliki Šiljegovac  12.50

* Veliki Šiljegovac – Srndalje  13.15

* Srndalje – Zebica – Sušica – Veliki Šiljegovac – Kruševac 14.00

* Kruševac – Veliki Šiljegovac – Ribarska Banja 5.20 i Ribarska Banja – Veliki Šiljegovac – Kruševac 06.15

* Spomenik – Bagdala 12.45 i 17.15                          Bagdala – Spomenik 07.05;13.05;17.30

* Spomenik – Ravnjak  12.45;                                    Ravnjak – Spomenik  13.00

* Kruševac – Jablanica – Sebečevac  12.50              Sebečevac – Kruševac 14.10

* Kruševac – Lazarevac  11.55                                    Lazarevac – Kruševac  05.50

* Kruševac – Aleksandrovac 14.00                           Aleksandrovac – Kruševac 13.00

* Kruševac – Brajkovac 15.15

 

I z m e n e:

* Kruševac – Globare  6.05 i 12.30 ne svraća u Šašilovac

* Parcane – Kruševac 05.55 i 11.40 ne svraća u Globare

* Kruševac – Parcane 20.00 ne svraća u Globare

* Kruševac – Kamenare  6.45 i 12.00 ne ide u Konjuh

* Kruševac – Ljubava – Komorane  6.20 ne ide u Lazarevac i Komorane

* Kruševac – Lazarevac  10.55 ne svraća u Komorane

* Kruševac – Buci  13.15 i 18.45 svraća u Trmčare

* Kruševac – Globoder  6.15 i 11.30 svraća u Mač kovac

* Kruševac – Pasjak – Bovan  11.55 ide do Pasjaka

* Kruševac – Lazarevac 15.30 ide do Brajkovca

* Kruševac – Slatina – Sezemča 11.00 ide do Buci