PROMENLJIVO OBLAČNO VREME I U PETAK, TEMPERATURA OKO 21°C

U petak u Kruševcu promenljivo oblačno sa mogućom kratkotrajnom kišom. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna oko 21°C.

U subotu pretežno sunčano i malo toplije uz lokalni razvoj oblaka na jugozapadu Srbije. Vetar slab do umeren istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 16°C, maksimalna od 20°C na jugu do 24°C na severu.

U nedelju i početkom iduće sedmice pretežno sunčano i toplije, do 26°C u nedelju i od 26°C do 28°C, u ponedeljak i utorak. U sredu prolazno naoblačenje sa moguće malo kratkotrajne kiše.