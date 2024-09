U ČETVRTAK PROMENLJIVO OBLAČNO SA MOGUĆOM KIŠOM POVREMENO

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno sa mogućom kišom povremeno. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna oko 22°C.

U petak na severu sunčani intervali, a na zapadu i jugu Srbije nestabilno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, na zapadu i jugu Srbije slab severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 16°C, maksimalna od 20°C do 24°C.

U subotu i nedelju pretežno sunčano i toplije, oko 25°C. U ponedeljak i utorak takođe sunčano i još malo toplije, od 25 do 28°C u utorak.