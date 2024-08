OTVORENI „DANI DIJASPORE U SREDNJOVEKOVNOJ PRESTONICI SRBIJE“

Milićević je, na manifestaciji koja je okupila 130 mladih članova srpskih kulturno-umetničkih društava iz pet zemalja, iskazao zahvalnost mladima na tome što čuvaju srpski jezik, kulturu i tradiciju u zemljama u kojima žive.

Ministar je istakao da je ponosan na činjenicu da je manifestacija u Kruševcu deo šireg projekta tematskih letnjih kampova, koji se ovog leta održavaju širom Srbije, okupljajući oko 5.000 malih Srba iz rasejanja.

On je ukazao na to da kampovi pružaju jedinstvenu priliku za to da naša deca, bez obzira na to gde odrastaju, upoznaju srpsku kulturu, tradiciju, jezik i umetnost, kao i jedinstven način da gradimo mostove koji nas spajaju kao narod i čine jedinstvenom i neraskidivom zajednicom.

Predstavnici kulturno-umetničkih društava iskazali su zahvalnost ministru na podršci koju pruža u očuvanju srpskog identiteta u dijaspori i istakli značaj organizacije letnjih kampova za mlade, navodeći da je sve veće interesovanje među decom u dijaspori za dolazak u Srbiju i učešće na ovim kampovima.

Inače, u projektu učestvuju gosti iz Rumunije, Slovenije, Nemačke i Republike Srpske među kojima i jedanaest kulturno – umetničkih društava i više od 250 učesnika. Folklorni festivaal, igre bez granica, radionice starih zanata, samo su deo bogatog programa Dana dijaspore. U sredu 28. avgusta na Trgu kosovskih junaka, koncert će održati Magla bend.