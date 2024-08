TOKOM DANA U UTORAK OBLAČNO, ALI I DALJE VEOMA TOPLO. TEMPERATURA DO 33°C

U utorak u Kruševcu razvoj slabe do umerene oblačnosti tokom dana sa sunčanim periodima. Vetar slab severoistočni. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 33°C.

U sredu pretežno sunčano i vrlo toplo sa razvojem slabe do umerene oblačnosti tokom dana. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 13°C do 22°C, a maksimalna od 33°C do 35°C. Uveče suvo i prijatno toplo. Temperatura u 22 sata od 23°C do 28°C.

U četvrtak pretežno sunčano i vrlo toplo sa razvojem slabe do umerene oblačnosti tokom dana, uglavnom centralnim i južnim krajevima. Krajem dana je moguća ređa pojava lokalnih pljuskova na istoku i jugoistoku zemlje. Maksimalne temperature od 31°C do 34°C. U petak i za vikend i dalje vrlo toplo. Biće pretežno sunčano sa razvojem dnevne oblačnosti. Više oblačnosti se očekuje na jugu i istoku zemlje, a kasnije popodne i krajem dana je moguća pojava kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom na tom području.