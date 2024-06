OD SUBOTE SVE TOPLIJE, SLEDEĆE NEDELJE I PREKO 35°C

U subotu u Kruševcu pretežno sunčano i toplije nego u petak uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna do 29°C.

U nedelju u Kruševcu pretežno sunčano i još toplije uz popodnevni razvoj oblaka. Vetar slab južni, a popodne jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 33°C. Uveče suvo.

U ponedeljak u Kruševcu sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka sa mogućom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna oko 31°C. Uveče suvo.

U utorak u Srbiji pretežno sunčano i vrlo toplo uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 12°C do 19°C, a maksimalna od 30°C do 33°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 19°C do 26°C.

Od srede do subote u Srbiji sunčano i sve veća vrućina uz maksimalne temperature preko 35°C u četvrtak i petak. Za naredni vikend može biti nestabilnije sa lokalnim pljuskovima.