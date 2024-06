PREVENTIVNI PREGLEDI U NEDELJU U OPŠTOJ BOLNICI I DOMU ZDRAVLJA KRUŠEVAC

Akcija besplatnih preventivnih pregleda, koje sprovodi Ministarstvo zdravlja u cilju rane dijagnostike i promocije prevencije kao najefikasnijeg načina brige o zdravlju, biće nastavljena u nedelju, 16. juna, od 8 do 17 časova, u više od 200 zdravstvenih ustanova širom zemlje, između ostalog i u Kruševcu.

Preventivni pregledi se organizuju za sve građane, bez obzira da li imaju ili ne zdravstveno osiguranje, a biće u prilici da bez zakazivanja i uputa urade potrebne analize i u Opštoj bolnici i Domu zdravlja Kruševac.

Odrasli će moći da urade ultrazvuk male karlice i abdomena, dermatovenerolog će raditi preglede mladeža, a u laboratoriji će moći da se urade, osim kompletne krvne slike i glikemije i tumor markeri. Građani će moći da urade tri vrste tumor markera i to opšti tumor marker CEA, zatim CA19-9 – tumor marker čija je vrednost povećana kod oboljenja organa za varenje, pre svega karcinoma debelog creva i Alpha Fetoprotein – tumor marker koji je osetljiv i dijagnostikuje karcinom jetre, karcinom testisa kod muškaraca ili karcinom genitalnih organa kod žena, objasnila je direktorka kruševačke Opšte bolnice dr Vesna Stević Gajić.

I ovoga puta akcenat je na deci, za koju će biti organizovani preventivni sistematski pregledi.

U Dispanzeru za decu, na strani gde se vrše pregledi predškolske dece, pedijatri će raditi opšte sistematske preglede gde se može klinički odrediti stanje svih organa, stanje kičmenog stuba i stopala, za odraslu decu do 19 godina starosti, a za najmlađe uzrasta do 7 godina pedijatri će raditi u Savetovalištu, u istom delu Dispanzera. Takođe, biće omogućeno i određivanje nivoa šećera u krvi dece, ukoliko roditelj to zatraži, rekla je direktorka Doma zdravlja Kruševac dr Marina Kostić.

Takođe, Opšta bolnica Kruševac će biti podrška Domu zdravlja Kruševac u obavljanju pregleda dece, tako što će po indikaciji pedijatra doma zdravlja, raditi oftalmološke i ORL preglede. Dom zdravlja Kruševac će uzorkovati krv, raditi kompletnu krvnu sliku i merenje šećera u krvi, kao i merenje krvnog pritiska za odrasle.

Ministarstvo zdravlja i ovim putem poziva građane da učestvuju u nedeljnoj akciji, obave preventivne preglede i time pozitivno utiču na svoje zdravlje. Posebno pozivamo roditelje dece predškolskog i školskog uzrasta, da iskoriste priliku i na brz i efikasan način provere zdravlje svoje dece.