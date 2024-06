OBILAZAK RADOVA NA IZGRADNJI ISTOČNE OBILAZNICE MORAVSKOG KORIDORA

Radovi na izgradnji Istočne obilaznice oko Kruševca su u toku. Dužina deonice je 1,9 km, investitor je Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture, JP “Putevi Srbije”, a izvođač radova je kruševačko preduzeće “Tehnogradnja”. Radove je obišao ministar građevinarstva Goran Vesić. Izgradnja ovog dela Istočne obilaznice od strateške je važnosti za Kruševac.

Da podsetimo, Kruševac je prošle godine priključen na auto-put, završena je deonica Moravskog koridora do Koševa, a prema najavama, do kraja ove godine, možda i ranije, biće završeno dodatnih 20 kilometara do Trstenika.