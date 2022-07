APEL MUP-A: NE PALITE VATRU NA OTVORENOM ZBOG OPASNOSTI OD POŽARA

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da ne spaljuju travu i nisko rastinje na otvorenim prostorima i da ne lože vatru u šumi i po obodima šuma, zbog opasnosti širenja požara koje može da ugrozi živote građana i da nanese velike materijalne štete. Samo u toku juna i jula meseca ove godine evidentirano je 4.982 vanredna događaja, od kojih su najbrojniji požari, kojih je bilo 3.836. Od ukupnog broja požara 2.884 su nastali na otvorenom prostoru. U narednom periodu očekuju se duži sušni period bez padavina sa visokim temperaturama, koji pogoduju nastanku požara na otvorenom prostoru i njegovom brzom širenju. Podsećamo naše građane da je odredbama Zakona o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje trave, niskog rastinja i smeća na otvorenom prostoru i ostataka strnih useva, i da je nepoštovanje ove odredbe zakona zaprećena kazna za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica 10.000 dinara. Ovim zakonom zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim i za to obeleženim mestima, u skladu sa propisanim merama zaštite od požara. Za nepoštovanje ove odredbe zakona zaprećena je kazna za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara. Sektor za vanredne situacije će i u narednom periodu, zajedno sa drugim linijama rada MUP-a, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, nastaviti aktivnost pojačanog nadzora i obilaska terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja, a sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti naših građana.