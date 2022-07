METEOS: U ČETVRTAK U KRUŠEVCU 37 STEPENI

U četvrtak u Kruševcu sunčano i jaka vrućina. Vetar slab severozapadni i severni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 37°C.

U petak pretežno sunčano i jaka vrućina. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 23°C, a maksimalna od 35°C do 39°C. Uveče suvo i vrlo toplo. Temperatura u 22h od 24°C do 30°C.

U subotu sunčano i velika vrućina, a temperature će ponegde dostizati 40°C. Samo će u visokim planinama iznad 1500 mnv biti prijatnije vreme. U nedelju i ponedeljak neznatno manja vrućina, za oko 5 stepeni, ali i dalje iznad 30°C. Iduće sedmice i dalje vruće prema današnjoj prognozi.