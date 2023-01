NA ZLATIBORU JE OTVORENA NOVA ŠKOLSKA MULTIFUNKCIONALNA FISKULTURNA SALA

Nakon rezanja slavskog kolača na dan školske slave Savindan, direktorka Osnovne škole „Dimitrije Tucović“ iz Čajetine, izdvojeno odeljenje na Zlatiboru, Milka Vasiljević i predsednik Opštine Čajetina Milan Stamatović svečano su otvorili školsku fiskulturnu salu koja zauzima prostor na tri nivoa ukupne površine 1.750 metara kvadratnih.

Ukupna vrednost ove investicije je 1,7 miliona evra, od čega je Ministarstvo prosvete Republike Srbije uložilo 760.000 evra, Opština Čajetina 730 hiljada, a Fondacija Aćimović dodatnih 250 hiljada evra. Komfor i ambijent u školi na Zlatiboru će sada biti potpuno drugačiji, kao retko gde čak i u gradskim sredinama. Da imate sve sadržaje – od adekvatnih kabineta do fiskulturne sale i bazena, čime smo pokazali da je ovo ulaganje u budućnost i da to zaslužuje poštovanje, rekao je Stamatović, dodajući da lokalna samouprava planira da sa Ministarstvom prosvete naredne godine počne izgradnju još jedne škole na Zlatiboru, jer su to uslovili razvoj opštine i povećanje broja porodica sa decom.

Ukupna površina fiskulturne sale, koja se prostire na tri nivoa, je 1750 metara kvadratnih. Površinu od 1000 metara kvadratnih čini multifunkcionalni sportski teren za kolektivne sportove, prostor od 500 metara kvadratnih posedju salu za gimnastiku i prostor za školske svečanosti, a u suterenu objekta, na prostoru površine od 250 metara kvadratnih, nalazi se bazen izgrađen donacijom Fondacije Aćimović.

Direktorka škole Milka Vasiljević je naglasila da su učenici dobili svoju fiskulturnu salu koja više podseća na neku sportsku dvoranu. „Do sada su učenici sportske aktivnosti izvodili u jednoj učionici od 60 kvadrata ili su se igrali napolju, na snegu i po kiši. Sada imamo prostor za kolektivne sportove, kao i manju salu za gimnastiku, karate ili folklor. Jedna manja sala u suterenu je predviđena za školske priredbe ili za održavanje roditeljskih sastanaka“ rekla je direktorka Vasiljević.

Ovo je još jedan objekat čijom izgradnjom Opština Čajetina pokazuje da konkretno brine o mladim naraštajima, upravo onako kako je to pokazala kada je nedavno manastiru Hilandar dodelila zemljište za izgradnju budućeg obrazovno-duhovnog centra na Zlatiboru. Da Sveti Sava, veliki srpski prosvetitelj, na svoj ali i sve ostale dane, može da bude ponosan na svoje potomke i nastavljače njegove vizije Srbije.