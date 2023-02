METEOS: VEOMA HLADNO U PONEDELJAK UZ MOGUĆ KRATKOTRAJNI SNEG

U ponedeljak ujutru umeren do jak mraz, a tokom dana takođe vrlo hladno i pretežno suvo vreme sa sunčanim periodima. Malo slabog snega može biti na jugozapadu i jugu Srbije. Duvaće umeren severni i severozapadni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -10°C do -5°C, a maksimalna od -4°C u Dimitrovgradu do 1°C u Negotinu. Uveče hladno i suvo sa mrazem uz temperaturu u 22h od -8°C do -3°C.

U ponedeljak u Kruševcu vrlo hladno i promenljivo oblačno uz moguć kratkotrajni sneg, ali veći deo dana ipak suvo. Duvaće umeren severni i severozapadni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura -6°C, maksimalna -1°C.

U utorak jak jutarnji mraz uz pretežno suvo vreme sa sunčanim intervalima i promenljivom oblačnošću. Samo je na planinama moguća po neka pahulja snega. Duvaće slab vetar severnih pravaca ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -14°C do -6°C, a maksimalna od -3°C do 1°C. Uveče hladno i suvo sa mrazem uz temperaturu u 22h od -8°C do -2°C.

U sredu slično vreme uz stepen-dva veću temperaturu tokom dana. U drugoj polovini sedmice sledi manji porast temperature i sunčano vreme.