METEOS: UJUTRU MRAZ, TOKOM DANA TOPLIJE NEGO U SUBOTU

U nedelju ujutru slab mraz, a tokom dana toplije nego u subotu sa sunčanim intervalima uz prolazno naoblačenje sa šansom za kratkotrajnu kišu ponegde. Vetar ujutru slab južni i jugozapadni, a popodne na severu umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -9°C u Požegi do 1°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 3°C na jugu do 10°C u Loznici, Negotinu i ponegde u Vojvodini. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -1°C do 4°C.

U nedelju ujutru u Kruševcu slab mraz, a tokom dana malo toplije nego u subotu uz prolazno naoblačenje sa šansom za kratkotrajnu kišu. Vetar ujutru slab jugozapadni, a popodne severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -6°C, a maksimalna dnevna do +6°C.

U ponedeljak ujutru slab mraz. Tokom dana toplije od proseka. Pre podne sunčani periodi, a popodne postepeno naoblačenje na severu Srbije i kiša uveče na severu, a zatim i zapadu Srbije. U noći ka utorku zahlađenje pa će kiša preći u sneg, najpre na zapadu Srbije. Vetar slab južni i jugoistočni, u pomoravlju i podunavlju umeren. Pritisak oko normale i u padu. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C na jugu do 1°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 4°C na jugu do 10°C na severu.

U utorak hladnije sa susnežicom i snegom, a u Vojvodini padavine prestaju tokom jutra. U sredu suvo sa slabim mrazem ujutru i sunčanim periodima tokom dana uz manji porast temperature.