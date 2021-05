METEOS: U UTORAK TOPLO, TEMPERATURA OKO 29°C

U utorak pretežno sunčano i još malo toplije nego u ponedeljaksa vrlo malo oblaka popodne. U pomoravlju i podunavlju će duvati umeren do pojačan, ali topli, jugoistočni vetar. U ostalim krajevima vetar slab do umeren južnih ili istočnih pravaca. Pritisak oko normale sa tendencijom opadanja. Minimalna temperatura od7°Cna istoku i jugoistoku do 15°C u Beogradu, a maksimalna od 23°C u Negotinu do 30°Cna jugozapadu i zapadu Srbije: u Prijepolju, Bajinoj Bašti i Čačku.

U utorak u Kruševcu sunčano i toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar. Pritisak oko normale sa tendencijom opadanja. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna oko 29°C.

U sredu naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima zahvata većinu predela, a najpre zapad i sever Srbije Na severu Srbije svežije, dok na jugu ostaje vrlo toplo. U četvrtak i petak svežije i promenljivo oblačno sa povremenom kišom. U subotu i nedelju suvo i toplije sa dužim sunčanim periodima, po današnjoj prognozi. Zatim ponovo dolazi kiša početkom iduće sedmice.