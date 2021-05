IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 10.05.2021.

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca nije bilo padavina.

“RADARSKI CENTAR KRUŠEVAC”, Aktivnost sistema odbrane od grada: Na dan 09. maj 2021. godine. Nije bilo dejstvovanja sa PG stanica. Stanje zaliha raketa za teritoriju grada Kruševca je ukupno 1103.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 09. maja 2021. godine izvršilo ukupno 171 nadzor u vezi sa sprovođenjem protivpandemijskih mera, od kojih je izdat jedan prekršajni nalog. U period od 03 maja do 09 maja 2021.god. ukupan broj nadzora 1034 (jedan prekršajni nalog).

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju jednog požara na otvorenom prostoru, jednog požara čađi u dimnjaku u stambenoj zgradi. Prilikom navedenih intervencija angažovana su 2

vatrogasca-spasioca i dva vatrogasna vozila sa opremom. Nije bilo povređenih i stradalih lica.

JKP “VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 10.05.2021. godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Dedina – Save Mrkalja, Rastka Petrovića, Svetozara Miletića, Učiteljska, Vojvode Dejana i Sibinjanin Janka. Zbog sanacije havarije na vodovodnoj mreži dana 10.05.2021.godine od 08.00 do 15.00 časova određuje se zatvaranje za saobraćaj ulice Save Mrkalja u Dedini. Zbog odvajanja vodovodnog priključaka dana 10.05.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Jastrebačka ulica, kao i ulice Pećka, Kralja Milutina, Jelene Dimitrijević.

SRBIJA,IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA – RHMZ (do 17.05.2021.god.): U utorak sunčano i toplo, u košavskom području sa umerenim i jakom jugoistočnim vetrom. U sredu pre podne na jugozapadu i zapadu, zatim i u ostalim krajevima naoblačenje i osveženje, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Zatim do kraja perioda sa češćom pojavom kiše i pljuskova, samo u petak i subotu iznad većeg dela suvo.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -57, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 112, redovna 280, vanredna 400