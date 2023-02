METEOS: U SUBOTU ZAHLAĐENJE SA KIŠOM I SNEGOM

U subotu stiže zahlađenje sa severa sa kišom koja prelazi u sneg popodne i krajem dana. Jutro će biti toplije od popodneva i večeri, a maksimalna temperatura biće osmotrena rano ujutru, dok će minimalna biti uveče usled naglog pada temperature popodne. Vetar pojačan severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Jutarnja temperatura na severu Srbije biće ujedno maksimalna dnevna i kretaće se od 4°C do 6°C. Na jugu Srbije ujutru slab mraz. Minimalna temperatura na severu Srbije na kraju dana od -2°C do 0°C. Popodne će biti od 2°C na severu do 8°C u Negotinu i Leskovcu, ali u naglom padu.

U subotu u Kruševcu zahlađenje sa kišom koja prelazi u sneg krajem dana. minimalna temperatura 0°C, maksimalna do 7°C i u naglom padu popodne. Uveče sneg i oko 0°C.

U nedelju znatno hladnije sa jutarnjim mrazem. Na severu Srbije i u Timočkoj Krajini suvo sa sunčanim intervalima uz promenljivu oblačnost. U ostalim krajevima oblačno sa snegom, pre svega u jugozapadnoj i južnoj Srbiji, ali i u centralnim krajevima povremeno. Neće biti velike količine padavina, od 5 do 10 cm snega, ali će duvati pojačan severni i severozapadni koji će stvarati snežne nanose na putevima, osim na severu gde neće biti padavina. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C do -3°C, a maksimalna od -3°C do 0°C, a samo u Negotinu stepen-dva iznad 0°C. Uveče hladno sa mrazem i sa slabim snegom na jugu, a u ostalim krajevima suvo uz temperaturu u 22h od -6°C do -3°C.

Prva tri dana iduće sedmice jaki jutarnji mrazevi uz pretežno suvo vreme sa sunčanim periodima. Malo slabog snega može biti na jugu Srbije. Dnevna temperatura ispod 0°C, pa se očekuju ledeni dani. U drugoj polovini sedmice sledi manji porast temperature.