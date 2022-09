METEOS: U SUBOTU PROMENLJIVO OBLAČNO, POVREMENO KIŠA

U subotu u severnim i centralnim krajevima zahlađenje sa obilnijom kišom, a na jugu i istoku toplo sa lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren severni i severozapadni na severu Srbije, a na jugu južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 14°C na severu Vojvodine do 28°C na jugu Srbije i u padu popodne. Uveče kiša u većini predela, a u noći ka nedelji na visokim plainama iznad 1500 mnv sa susnežicom i snegom. Temperatura u 22 sata od 10°C na severu do 18°C na jugu.

U subotu u Kruševcu promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Biće i malo sunčanih intervala. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura 16°C, a maksimalna oko 25°C.

U nedelju kišni oblaci prelaze preko Srbije i odlaze na istok uz delimično razvedravanje, najpre u toku jutra na severu i zapadu Srbije. Na vrhu Kopaonika i visokim planinama iznad 1500 mnv će osvanuti sneg. U toku dana razvedravanje nastupa i u ostalim predelima, pa će popodne u svim krajevima biti suvo sa sunčanim intervalima. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 14°C do 18°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 8°C do 14°C.

U ponedeljak sveže uz par stepeni veću temperaturu nego u nedelju. U toku dana promenljiva oblačnost dolazi sa severa i usloviće kratkotrajnu kišu u severnim, a krajem dana i u centralnim predelima ponegde. Od utorka do subote hladnije od proseka za septembar i promenljivo oblačno vreme sa ređom pojavom kratkotrajne kiše, ali i sa sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom od 15°C do 20°C.