METEOS: U SREDU SVEŽIJE, TEMPERATURA DO 21°C

U sredu svežije i oblačnije vreme sa kišom povremeno, osim na jugoistoku Srbije gde će biti suvo. Moguće je vrlo malo sunčanih intervala tokom dana. Duvaće i dalje pojačan jugoistočni vetar u košavskom području, u južnom Banatu olujni sa udarima do 110 km/h. U ostalim krajevima vetar slabiji istočnih i južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°Cu Dimitrovgradu do 15°C u Vršcu, a maksimalna od 16°C u Subotici do 23°C na jugu Srbije. Uveče oblačno sa kišom povremeno. Temperature u 22h od 12°C do 15°C.

U sredu u Kruševcu svežije nego u utorak uz promenljivu oblačnost i veći deo dana suvo, mada je moguća kratkotrajna kiša. Vetar umeren istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 21°C.

U četvrtak još hladnije i oblačno sa kišom povremeno u većini predela. Duvaće umeren do pojačan istočni i jugoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 9°C do 13°C, a maksimalna od 12°C do 16°C.

U petak i za vikend hladno sa mogućom kišom. Vetar će biti u postepenom slabljenju u košavskom području.