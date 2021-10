PELET SKUPLJI I DO 20% U ODNOSU NA PROŠLU SEZONU

Širom Srbije vlada nestašica peleta, a osim toga, ovaj sve traženiji energent, kao i ogrevno drvo, poskupeo je za 15 do 20 odsto u odnosu na prošlu sezonu.

U maloprodaji cena peleta se uglavnom kreće od 24.000 do 28.000 dinara za tonu, u zavisnosti od vrste i kvaliteta. Kubni metar sečenih drva košta od 7.000 do 7.200, a iscepanih od 7.500 do 7.800 dinara, pišu Novosti, a prenosi b92.net.

Velika je potražnja za peletom, jer su mnogi građani prešli na ovaj energent i sada su nezadovoljni što ne mogu da ga kupe. U domaćim fabrikama ga nema dovoljno, proizvođači kažu da su sve količine prodali. Pojedina stovarišta su obezbedila zalihe, ali većina, koja ima sukcesivne nabavke, sad muku muči da do njega dođe. Najlošija situacija je na jugu Srbije, gde od proletos nedostaje ovog energenta.

Skok cene ogrevnog drveta nije uticao samo na poskupljenje peleta, već i briketa. Uz to, ni ovog ogreva nema u dovoljnim količinama. “Briket se lošije prodaje od peleta, ali ni njega sada nema“, navodi Vesna Đurić sa jednog beogradskog stovarišta. “Proizvođači su najavili da će nova isporuka hrastovog biti skuplja za 20 odsto“, kazala je.