METEOS: U PONEDELJAK TOPLIJE, U KRUŠEVCU DO 26°C

U ponedeljak na severu sveže, a na jugu Srbije znatno toplije nego u nedelju. Na severu promenljivo oblačno vreme sa kišom povremeno, a na jugu sa više sunčanih sati. U toku popodneva sledi jači razvoj oblaka uz moguće kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom koji se premeštaju od jugozapada preko centralnih predela ka istoku. Vetar slab severnih pravaca ili promenljiv. Pritisak oko normale. Jutarnja temperatura od 10°C do 14°C, maksimalna dnevna od 18°C na severu do 29°C na jugu Srbije. Uveče su mogući pljuskovi u centralnim i istočnim krajevima. Temperatura u 22 sata od 14°C do 19°C.

U ponedeljak u Kruševcu toplije uz sunčane periode i dnevni razvoj oblaka sa mogućom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom popodne. Vetar slab severnih pravaca ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 13°C, maksimalna 26°C.

U utorak sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka i toplije nego u ponedeljak. Popodne će biti uslova za pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom u jugozapadnim i centralnim predelima, a krajem dana ponegde na severu. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak oko normale. Jutarnja temperatura od 10°C do 15°C, maksimalna dnevna od 25°C na severu do 30°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 17°C do 22°C.

Od srede do kraja sedmice tj. od 1. do 5. juna sve toplije uz vrućinu i maksimalne temperature od 31°C do 35°C u drugoj polovini sedmice.