METEOS: U NEDELJU SVEŽIJE SA POVREMENOM KIŠOM

U nedelju sveže i promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, ali i sa malo sunčanih intervala. Popodne su mogući jači pljuskovi na jugu i istoku Srbije. Količina padavina lokalno i preko 30 lit/m2. Vetar slab do umeren istočnih pravaca ili promenljiv. Pritisak malo ispod normale. Jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, maksimalna dnevna od 18°C na severu do 25°C na jugu, u Vranju i Pirotu. Uveče kiša koja se premešta na istok. Temperatura u 22 sata od 12°C do 16°C.

U nedelju u Kruševcu sveže i promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren istočnih pravaca. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 8°C, maksimalna do 20°C. Uveče kiša.

U ponedeljak malo toplije uz delimično razilaženje oblaka i sunčane periode. U toku popodneva biće uslova za kratkotrajne lokalne pljuskove koji se premeštaju od jugozapada ka istoku i severiotoku. Vetar slab promenljiv ili jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Jutarnja temperatura od 10°C do 14°C, maksimalna dnevna od 20°C do 26°C. Uveče je moguća ređa kiša koja prestaje. Temperatura u 22h od 14°C do 18°C.

Od utorka pretežno sunčano i svakim danom sve toplije vreme uz veliku vrućinu od 1. do 5. juna i maksimalne temperature od 33°C do 38°C u ovom periodu.