METEO-STANICE – DESNA RUKA ZA 25.000 POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Da nove tehnologije mogu da budu veoma korisne u trci za povećanje prinosa, u prethodnih godinu dana mogli su da se uvere poljoprivrednici iz Sombora, Vrbasa, Inđije, Bačke Topole i Subotice. Uz pomoć AgroLife web i mobilne aplikacije, koje mesečno beleže između 2.800 i 3.300 jedinstvenih pregleda, i 50 najmodernijih meteo-stanica, proizvođači su na klik dolazili do informacija kada je vreme za izlazak na njivu, navodnjavanje i đubrenje, zaštitu od štetočina i druge agrotehničke mere.

Odabrani pilot gradovi i opštine dobili su meteo-stanice na korišćenje u okviru projekta „Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem“ koji sprovode GIZ, NALED i kompanija Telegroup. Na njihovoj teritoriji registrovano je oko 25.000 gazdinstava, u okviru kojih je 1.500 zakupaca zemljišta u javnoj svojini. Podaci sa aplikacije pokazuju da su ih najviše zanimale informacije o količini padavina, vlažnosti zemljišta, ishrani biljaka, pristupačnosti terena, obradi tla i vremenskim okvirima za prskanje i setvu.

“Putem meteo-stanica, koje su uvezane sa AgroLife platformom, mesečno se obradi oko 324.000 podataka o svim parametrima važnim za uzgoj različitih kultura. Ovi uređaji ne samo da prate podatke u realnom vremenuna teritoriji opštine, već pokazuju i preciznu, prognozu na pojedinačnim delovima parcela. Aplikacija obrađuje informacije koje dolaze od meteo-stanica i izdaje jasne instrukcije kada je pogodan dan za njivu. Aplikacija upravlja i rizicima od pojave 68 najzastupljenijih vrsta bolesti i štetočina i na taj način poljoprivrednici mogu preventivno da deluju kako bi sprečili uništvanje ploda”, kaže Diana Gligorijević, suvlasnica kompanije TeleGroup.

AgroLife aplikacija je dostupna kao web aplikacija, kao i na Google Play prodavnici i besplatna u osnovnoj verziji za sva poljoprivredna gazdinstva, a osim podrške poljoprivrednicima, ima i širi značaj jer će se sve prikupljene informacije koristiti u istraživačke svrhe kako bi se unapredila efikasnost proizvodnje u celoj Srbiji. Unapređenje u ovoj oblasti sada je važnije no ikad imajući u vidu trenutnu krizu u Ukrajini i njen uticaj na cene hrane, ali isto tako i na proizvodnju i snabdevanje prehrambenim proizvodima te je veoma važno da obezbedimo da što veći deo potreba građana i privrede zadovoljimo sa domaćih oranica.

Praksa je pokazala da ni korisnici državnog zemljišta ni lokalne samouprave koje njime upravljaju nemaju dovoljno informacija o stanju parcela koje se nalaze u zakupu, što dovodi do nepravilne dalje obrade i opadanja kvaliteta tog zemljišta koje zauzima površinu od 515.000 hektara. Zato je projekat „Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem“ pokrenut sa ciljem da se sve što se ranije upisivalo i gubilo kroz knjige polja, sada unosi putem aplikacije, koja sve podatke čuva i za narednog zakupca.

Na ovaj način i opštine mogu lakše i efikasnije da prate korišćenje zakupljenog zemljišta, kako bi se sprečila degradacija, a istovremeno raspolažu i podacima o vrsti i strukturi ukupne poljoprivredne proizvodnje na teritoriji lokalne samouprave.

“Cela ideja je potekla od toga što znamo da je, posebno u Vojvodini u poslednjih 20 godina, došlo do značajne degradacije kvaliteta zemljišta, jer su se iz godine u godinu stalno sejale iste kulture, bez sistemskog praćenja. Naš softver sadrži infromacije o optimalnom plodoredu koji mora da se primenjuje i ukoliko se neko ko je zakupac ne pridržava tog uputstva, softver automatski alarmira lokalnu samoupravu i javlja da je došlo do neadekvatnog postupanja na određenoj parceli. To nadležnim organima daje mogućnost pravovremenog reagovanja, kako bismo očuvali plodnu zemlju i osigurali više prinosa za naredne godine”, ističe Gligorijević.

