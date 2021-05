METEOS: U PONEDELJAK POPODNE KIŠA I PLJUSKOVI

U ponedeljak toplije u južnim predelima Srbije, a na severu zahlađenje sa kišom. Ovo naoblačenje se tokom dana širi na ostale krajeve i usloviće kišu i lokalne pljuskove popodne u većini predela. Na severu će biti svežije nego na jugu Srbije za oko 10°C. Vetar slab do umeren južni, a popodne na severu Srbije umeren do pojačan severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 9°C do 14°C, a maksimalna od 16°C na severu Vojvodine do 28°C na jugu Srbije, u Leskovcu.

U ponedeljak u Kruševcu toplo sa sunčanim periodima uz naoblačenje tokom dana i pojavu kiše i lokalnih pljuskova popodne. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 12°C, maksimalna oko 24°C.

U utorak u većini krajeva suvo sa dužim sunčanim periodima i malo svežije od proseka za ovo doba godine, ali sa prijatnom dnevnom temperaturom oko 20°C. U sredu ponovo naoblačenje i zahlađenje sa kišom. U četvrtak sveže i promenljivo oblačno sa kišom povremeno, a u petak i subotu sunčanije vreme uz otopljenje.