METEOS: U NEDELJU OBLAČNO I HLADNO SA KIŠOM

U nedelju oblačno i hladno za ovo doba godine sa kišom u svim krajevima, a na planinama iznad 1000 mnv sa snegom. Vetar slab do umeren istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C do 8°C, a maksimalna od 6°Cu Valjevu i Užicu do 12°C na jugoistoku Srbije, u Pirotu i Dimitrovgradu. U većini ostalih predela temperatura ispod 10°C. Uveče oblačno i hladno sa kišom povremeno, a na planinama sa snegom. Temperature u 22h od 5°C do 9°C.

U nedelju u Kruševcu hladno sa kišom. Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna do 7°C. Uveče hladno sa kišom.



U ponedeljak oblačno i hladno sa kišom, a na planinama iznad 800 mnv sa snegom.

U utorak takođe oblačno sa kišom povremeno uz par stepeni veću temperaturu u odnosu na ponedeljak.

U sredu promenljiva oblačnost i veći deo dana suvo ili sa vrlo malo kiše.

Do 15. oktobra će temperature biti više novembarske, a zatim sledi postepeno otopljenje krajem iduće sedmice.