METEOS: U ČETVRTAK SVEŽIJE I SA KIŠOM POVREMENO

U četvrtak svežije i pretežno oblačno uz kišu povremeno. Više padavina biće u jugozapadnim predelima, dok će na istoku Srbije i u centralnim krajevima veći deo dana biti suvo ili sa vrlo malo kratkotrajne kiše. U podunavlju i velikom pomoravlju će duvati umeren jugoistočni vetar. U ostalim krajevima vetar slab istočnih pravaca ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 14°C, a maksimalna od 15°C do 19°C. Uveče u većini predela suvo, a samo na jugu Srbije još ponegde sa slabom kišom. Temperatura u 22h od 12°C do 16°C.

U četvrtak u Kruševcu malo svežije i pretežno oblačno za kišom povremeno. Vetar slab istočnih pravaca. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 17°C.

U petak umereno oblačno sa sunčanim intervalima i nekoliko stepeni toplije tokom dana u odnosu na četvrtak. Više sunčanih sati biće na zapadu i jugozapadu Srbije, a manje na istoku gde se očekuje par stepeni svežije vreme. U pomoravlju i podunavlju će duvati umeren jugoistočni vetar. U ostalim krajevima vetar slab istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 13°C, a maksimalna od 18°C do 22°C.

Za vikend i u ponedeljak pretežno sunčano uz porast dnevne temperature. U pomoravlju i podunavlju će duvati umeren jugoistočni vetar,a u nedelju i početkom iduće sedmice pojačan.