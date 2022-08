METEOS: SVEŽE I SA POVREMENOM KIŠOM U UTORAK

U utorak promenljivo oblačno i sveže za ovo doba godine. Biće i dalje nestabilno sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima uz malo sunčanih intervala. Samo na severu Srbije može ostati suvo tokom većeg dela dana. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 21°C do 24°C. Uveče ponegde kiša i pljuskovi. Temperatura u 22 sata od 17°C do 20°C.

U utorak u Kruševcu sveže i promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura 18°C, a maksimalna do 23°C.

U sredu promenljivo oblačno i malo toplije nego u utorak ali i dalje nestabilno sa kišom i lokalnim pljuskovima uglavnom u centralnim i južnim krajevima uz malo sunčanih intervala. Na severu pretežno suvo uz više sunčanih časova i znatno manju šansu za pojavu kiše ili lokalnih pljuskova. Vetar slab severni i severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 19°C, a maksimalna od 23°C do 26°C. Uveče ponegde kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 18°C do 21°C.

U četvrtak i petak sve toplije i uz razvoj slabe do umerene oblačnosti i sunčane periode tokom dana sa manjom šansom za kišu i pljuskove. U petak u centralnim i jugozapadnim predelima popodne i predveče su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Za vikend u svim predelima sunčano i vrlo toplo sa temperaturama malo iznad 30°C.