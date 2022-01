METEOS: OBLAČNO SA SLABIM SNEGOM, TEMPERATURA ISPOD 0°C

U sredu slab sneg u zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije koji postepeno prestaje. Na severu ujutru jači mraz, a tokom dana sunčani intervali. U severnim i centralnim predelima Vojvodine će biti pretežno sunčano tokom dana. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -8°C do -3°C, a maksimalna od -3°C do 0°C, a samo u Negotinu malo iznad 0°C. Uveče suvo i vrlo hladno. Temperatura u 22h od -8°C do -2°C.

U sredu u Kruševcu oblačno sa slabim snegom koji prestaje. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura oko -5°C, a maksimalna do -2°C.

U četvrtak ujutru jak mraz, a tokom dana hladno sa sunčanim periodima. Krajem dana na severu Srbije naoblačenje koje se u noći ka petku širi na centralne predele Srbije sa malom šansom za poneku pahulju snega. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -20°C do -8°C, a maksimalna od -6 °C do 0°C, u Negotinu do 3°C.

U petak slabiji mraz ujutru na severu i porast temperature tokom dana u svim krajevima, pa će biti nekoliko stepeni iznad 0°C. Za vikend suvo uz slabije mrazeve i dnevnu temperaturu od 2°C do 7°C.