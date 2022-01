U sredu, 12. januara 2022. godine, planirana su isključenja električne energije:

od 09.00 do 11.00 deo naseljenog mesta Pakašnica, Kruševac;

od 11.00 do 12.00 deo naselja Vlado Jurić, Kruševac;

od 08.00 do 14.00 povremeno delovi Ćićevca;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Kruševica, opština Aleksandrovac;

od 08.30 do 11.00 deo naseljenog mesta Mala Vrbnica, opština Brus.