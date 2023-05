METEOS: OBLAČNO SA KIŠOM, DNEVNE TEMPERATURE IZNAD 20°C

U nedelju ujutru oblačno sa kišom koja se premešta od juga ka severu. Tokom dana promenljivo oblačno vreme sunčanim intervalima, ali i mogućom kratkotrajnom kišom i ponekim lokalnim pljuskom. U košavskom području biće vetrovito uz umeren do pojačan jugoistočni vetar. U ostalim krajevima vetar slab južni ili istočni. Pritisak malo iznad normale i u opadanju. Minimalna jutarnja temperatura od 9°C do 13°C, a maksimalna od 16°C u Negotinu i 17°C u Subotici do 23°C u zapadnim i centralnim predelima. Uveče ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura u 22 sata od 12°C do 15°C.

U nedelju u Kruševcu promenljivo oblačno vreme malo sunčanih intervala i sa povremenom kišom. Vetar slab do umeren južni ili istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 11°C, maksimalna do 22°C. Uveče suvo.

U ponedeljak u Kruševcu promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom i mogućim lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren južni ili istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 13°C, maksimalna do 23°C. Uveče je moguća kraća kiša.

U utorak se nastavlja promenljivo vreme sa smenom suvih i kišnih intervala. U košavskom području će duvati pojačan jugoistočni vetar, ali u postpenom slabljenju. U ostalim krajevima vetar slab do umeren južni ili istočni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 11°C do 15°C, a maksimalna od 21°C u Negotinu do 26°C na jugu i jugoistoku Srbije. Uveče ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura u 22 sata od 14°C do 18°C.

U sredu i četvrtak se nastavlja promenljivo vreme sa smenom suvih i kišnih intervala.