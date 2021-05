IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 17.05.2021.

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca ukupno je palo 2,4 l/m2 kiše i nije bilo dejstvovanja sa PG stanica.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 16.05.2021. godine izvršilo ukupno 140 nadzora u vezi sa sprovođenjem protivepandemijskih mera. U periodu od 10.05.2021 do 16.05.2021. godine izvršeno je ukupno 936 nadzora.

U IZVEŠTAJNOM PERIODU NIJE BILO DOGAĐAJA IZ NADLEŽNOSTI SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE.

JKP”VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 17.05.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Kruševac – deo Pećke, Nova Balšićeva, Vronskog. Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže dana 17.05.2021.godine od 08.00 do 11.00 časova bez vode će biti Kruševac – deo Lomine (od Vidovdanske do Dušanove), Drinčićeva, Doktora Koste Petkovića. Zbog izrade vodovodnog priključka dana 17.05.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Bela Voda. Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže dana 17.05.2021.godine od 08.00 do 15.00 časova bez vode će biti Bivolje – Bivoljska (od Vidovdanske do Kralja Uroša). Zbog izmene vodovodne linije u zoni kružnog toka dana 17.05.2021.godine od 08.00 do 20.00 časova bez vode će biti Bagdala 3 – donja zona.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE SRBIJE NA KRATKOTRAJNE VREMENSKE NEPOGODE (za 17.05.2021. god.): Lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode: obilni pljuskovi sa grmljavinom, pojava sugradice i grada i jak, kratkotrajno i olujni zapadni i severozapadni vetar.

SRBIJA, IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA – RHMZ (do 24.05.2021.god.): Do četvrtka promenljivo oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. U petak, kao i u subotu pre podne suvo vreme sa dužim periodima sunčanog vremena. U subotu u drugom delu dana novo naoblačenje sa severa koje će do kraja perioda i u ostalim predelima uslovljavati kišu, pljuskove i grmljavinu.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -69, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 100, redovna 280, vanredna 400