IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 05.07.2021.

Od danas, 05. jula 2021. godine vakcinacija će se obavljati u ambulanti Dijagnostički centar, na drugom spratu ( ulica Vojvode Putnika bb) u periodu od 07 do 18 časova radnim danima, a subotom od 08 do 14 časova. Telefon za sve informacije u vezi vakcinacija i za zakazivanje termina za vakcinaciju stranih državljana iz Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine je 0648653577.

PADAVINE:

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca nije bilo padavina.

“RADARSKI CENTAR KRUŠEVAC”: Nije bilo dejstva protivgradne odbrane RC”Kruševac”. Stanje zaliha raketa Radarskog centra Kruševac je ukupno 795 PGR – Prosek po LS je 7 raketa.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 04.07.2021.godine izvršilo ukupno 3 nadzora u vezi sa sprovođenjem

protivepandemijskih mera.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO- SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju tri požara na otvorenom prostoru, jednog požara na pomoćnom objektu (garaža), jednog požara na putničkom motornom vozilu i jednoj tehničkoj

intervenciji u saobraćaju. Prilikom navedenih intervencija, angažovano je 24 vatrogasca-spasioca i 9 vatrogasnih vozila sa opremom. Prilikom navedenih intervencija, povređene su 3 osobe.

Požari i eksplozije:

1. U 13,58 časova u ul. Save Rakovića u Kruševcu , došlo je do požara na garaži u kojoj se vršilo topljenje pčelinjeg voska. Tom prilikom, jedno lice, vlasnik kuće, zadobilo je lakše telesne povrede u vidu opekotina na ruci i licu. Povređeni je zbrinut od strane Hitne pomoći (povređeni je odvezen u Opštu bolnicu Kruševac). Intervenisala je VSJ Kruševac, 5 vatrogasaca-spasilaca sa 2 vatrogasna vozila i opremom. Požar je likvidiran u 15.20 časova.

2. U 13.00 časova u Ćićevcu, došlo je do požara kojim je zavaćena suva trava, njiva sa pšenicom i zasadi voća na ukupnoj površini od oko 6 hektara. Intervenisala je VSJ Ćićevac, 4 vatrogsaca-spasilaca sa 2 vatrogasna vozila i opremom. Požar je likvidiran u 17.45 časova.

Tehnička intervencija u saobraćaju: U 22.41 časova u naseljenom mestu Žabare, teritorija grada Kruševca, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je motorcikl sleteo sa puta. Tom prilikom, povređene su dve osobe koje su bile na motorciklu. Povređeni su zbrinuti od strane Hitne pomoći (povređeni su odvezeni u Opštu bolnicu Kruševac), pre dolaska VSJ na lice mesta. Intervenisala je VSJ Kruševac, sedam vatrogsaca-spasilaca sa 2 vatrogasna vozila i opremom. Intervencija je završena u 23.35 časova, povratkom pripadnika VSJ u bazu jedinice.

Kako saznaje TV Jefimija, muškarac, povređen u sinoćnoj saobraćajnoj nesreći, podlegao je povredama.

JKP “VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 05.07.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Kolonija – Dušanova od Vidovdanske do Bruskog puta, Lomničke borbe, Naselje Bronks, Rodenova i prateće ulice; Tekije. Zbog prevezivanja vodovodne mreže dana 05.07.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Bivolje – Ive Jakića. Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 05.07.2021. godine od 08.00 do 14.00 časova određuje se zatvaranje za saobraćaj ulica Aleksandra Fleminga, u delu od Dušanove ulice do Lomničke borbe.

SRBIJA, IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA – RHMZ (do 12.07.2021.god.): Pretežno sunčano i veoma toplo sa dnevnom temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti, samo u subotu prolazno naoblačenje i osveženje s pljuskovima i grmljavinom.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -130, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 41, redovna 280, vanredna 400