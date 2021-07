METEOS: U UTORAK U KRUŠEVCU SUNČANO I TOPLIJE

U utorak toplije i pretežno sunčano sa malom do umerenom oblačnošću na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 19°C, a maksimalna od 31°C do 33°C.

U utorak u Kruševcu toplije i pretežno sunčano. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna oko 33°C.

U sredu sunčano i vrlo toplo. Vetar slab severoistočni ili promenljivog pravca. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 21°C, a maksimalna od 34°C do 37°C.

U četvrtak i petak sunčano i vrućina uz maksimalne temperature do 39°C. U petak popodne na jugozapadu i zapadu Srbije razvoj oblaka može usloviti pojavu lokalnih pljuskova.

Za vikend se širi nestabilnost na ostale krajeve uz lokalne pljuskove sa grmljavinom popodne. Temperatura u manjem padu, ali i dalje iznad 30°C, pa će biti sparno usled povećane vlage tokom vikenda.