NASTAVLJA SE OBLAČNO VREME SA MOGUĆIM PLJUSKOVIMA

U četvrtak u Kruševcu svežije i oblačno sa kišom i mogućim lokalnim pljuskovima. Vetar slab severozapadni. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna 17°C.

U petak oblačnost slabi i premešta se ka jugu uz malo kiše na zapadu i jugu Srbije u prvom delu dana. Na severu će biti suvo i promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima koji će biti duži u toku popodneva. Vetar umeren jugoistočni u Banatu i na severu Srbije, a u ostalim predelima istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 13°C, a maksimalna od 17°C do 22°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 12°C do 16°C.

Za vikend toplije i suvo uz duže sunčane periode. U ponedeljak popodne razvoj oblaka sa mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima ponegde.