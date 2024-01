I SUTRA TOPLO ZA OVO DOBA GODINE. MAKSIMALNA TEMPERATURA U KRUŠEVCU 15°C, POPODNE ZAHLAĐENJE

U petak toplo za ovo doba godine uz postepeno zahlađenje popodne i uveče sa kišom koja prelazi u sneg u noći ka suboti. Vetar ujutru slab, a popodne umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura 2°C, maksimalna do 15°C i u naglom padu popodne.

U subotu hladnije sa snegom u centralnim i južnim krajevima, a na severu suvo uz razvedravanje po Vojvodini. Vetar slab do umeren severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Jutarnja temperatura od -4°C do 0°C, a maksimalna od 0°C do 3°C. Uveče sneg na jugu, a u ostalim krajevima suvo. Temperatura u 22h od -4°C do 0°C.

U nedelju ujutru mraz. Tokom dana na severu sunčano, a u centralnim i južnim predelima promenljivo oblačno. Sredinom dana se razvedrava i u centralnim predelima. U ponedeljak suvo sa mrazem ujutru uz porast dnevne temperature i sa sunčanim intervalima. U utorak prolazno naoblačenje sa malo kiše na severu Srbije.