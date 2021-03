DODATNIH 60€ POMOĆI ZA SVE PRIJAVLJENE NA BIROU

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je veoma važna vest to što će nezaposleni dobiti jednokratnu pomoć od 60 evra u junu. On je naveo da je to jedna od novina u trećem paketu pomoći.Ono što će biti kriterijum je da će to biti oni koji su prijavljeni na birou, rekao je Mali. Bilo je, kako kaže, nedoumica da li će pomoć dobiti samo oni koji su ostali bez posla za vreme kovida ili svi. Mali je istakao da će pomoć ići svim nezaposlenima. “Svim nezaposlenima u junu država će isplaiti jednokratno pomoć od 60 evra”, rekao je ministar. On je naveo da će se tačan broj nezaposlenih koji će dobiti tu pomoć znati kada se donese Uredba.

On je podsetio i da će 28. aprila krenuti prijava svih punoletnih građana za pomoć od 60 evra. Prvih 30 evra biće u maju, dok će drugih 30 evra biti isplaćeno u novembru, objasnio je Mali.

On je poručio da će onaj ko je nezaposlen i dobije jednokratnu pomoć od 60 evra u junu i plus se prijavi za pomoć “30 plus 30 evra”, imati ukupno 120 evra.

Mali je podsetio i da će penzioneri dobiti dodatnih 50 evra u septembru.