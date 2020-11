VLADA SRBIJE ĆE NOVE MERE SAOPŠTITI U SUBOTU

Epidemiolog Predrag Kon je večeras na Radio-televiziji Srbije rekao da je danas na sednici Kriznog štaba medicinski deo insistirao da se ne može izaći sa sastanka bez rigoroznijih mera i zbog toga je napisan predlog koji je dostavljen predsednici Vlade.

“Očekujem da se to sutra zvanično saopšti”, napominje Kon, koji ne želi unapred da govori o novim merama, ali navodi da su rigoroznije od onih koje su na snazi. Član Kriznog štaba ocenjuje da teško može da se desi da Vlada ne prihvati nove preporuke.

Povodom smrti Patrijarha srpskog Irineja i sahrane koja je zakazana za nedelju, Kon navodi da su mere na snazi, uključujući zabranu okupljanja više od pet osoba, ali da je istovremeno jasno da svaki vernik oseća potrebu da isprati svog patrijarha. “Ono što ja moram da kažem je da je veliki rizik u ovoj situaciji i sam ispraćaj i sama sahrana. To je moja dužnost. S druge strane, sve one koji osećaju takvu potrebu, ja najlepše molim da koriste zaštitu koja postoji, da vode računa o distanci, da izbegavaju svaku mogućnost da dođe do zaraze”, poručuje Kon.

Zvanično, taj skup u ovoj situaciji nije prihvatljiv epidemijski, ukazuje Kon, ali s druge strane, kako je dodao, to je nešto što niko ne može da zabrani.

Kon upozorava da se u Beogradu dnevno otkrije više od 2.000 novih slučajeva, a praktično se 20.000 dnevno pojavljuje. “To je 10 puta više nego što otkrivamo”, naglasio je Kon. “Molio bih posebno starije i koji su posebno osetljivi da sebi ne dozvole rizik kakav će biti na toj sahrani”, poručuje Kon.