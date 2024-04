U PETAK U KRUŠEVCU TOPLIJE, TEMPERATURA I DO 20°C.

U petak u Kruševcu toplije uz duže sunčane periode i popodnevni razvoj oblaka. Vetar slab severozapadni. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna 20°C.

U subotu još toplije i pretežno sunčano vreme uz dnevni razvoj oblaka sa šansom za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove popodne na jugozapadu, jugu i jugistoku Srbije. U ostalim predelima suvo. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna od 20°C do 23°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 10°C do 17°C.

U nedelju i početkom iduće sedmice sunčano i još toplije, malo iznad 25°C u toku dana.