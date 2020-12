PROTIVEPIDEMIJSKE MERE NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA

Na održanoj 28. telefonskoj vanrednoj sednici 03.12.2020. godine, gradski Štab za vanredne situacije grada Kruševca je doneo sledeće zaključke u skladu sa epidemiološkom situacijom na teritoriji grada Kruševca, Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020 i 144/2020), Zakonom o zaštiti stanovništva od zarazne bolesti (“Sl. glasnik RS”, br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), Odlukom Vlade Republike Srbije u vezi sprečavanja širenja korona virusa, od 03.12.2020. godine, koja je doneta na osnovu preporuke Republičkog Kriznog štaba od 01.12.2020.

1. Ograničava se rad ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Kruševca: kafići, restorani, barovi, noćni klubovi i drugi objekti, neće raditi od petka, u 17 časova, do ponedeljka, u 5 časova ujutru bez izuzetka. Njihovo radno vreme biće od ponedeljka do petka, od 5 do 17 časova.

2. Ugostiteljskim objektima na teritoriji grada Kruševca dozvoljeno je da obavljaju delatnosti dostave hrane non stop, 24 sata, sedam dana u nedelji, kao i ostalim privrednicima čija je to osnovna delatnost.

3. Ograničava se rad: tržni centri, prodavnice garderobe, kladionice, kockarnice, kazina, dečje igraonice, neće raditi od petka, u 17 časova, do ponedeljka u 5 ujutru. Njihovo radno vreme biće od ponedeljka do petka, od 5 do 17 časova.

4. Ograničava se rad: frizerski i kozmetički saloni, saloni za negu lepote neće raditi tokom vikenda. U ovu grupu spadaju i objekti iz oblasti sporta i rekreacije – teretane, fitnes centri, bazeni, spa centri, baloni za fudbal, košarku, tenis ili bilo koji drugi rekreativni sport. Njihovo radno vreme biće od ponedeljka do petka, od 5 do 17 časova.

5. Ograničava se rad trgovačkih objekata: prodavnice prehrambene industrije, trgovinske radnje, maloprodajni objekti, kao i trafike, kiosci i drugi objekti, gde se ne ulazi u objekat prilikom kupovine, mogu raditi svakog dana, do 21 čas.

6. Apoteke, benzinske pumpe (delatnost prodaje goriva), privredni i proizvodni subjekti mogu da rade non stop, svakoga dana bez ograničenja.

7. Nalaže se JP Poslovnom centru Kruševac da uskladi rad zelenih pijaca prema sledećoj dinamici a u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije: Pijace će raditi radnim danima od 05 do 17 časova, a vikendom od 06 do 15 časova.

8. Ograničaca se rad: restorani i barovi koji se nalaze u okviru hotela i privatnih smeštaja mogu pružati svoje usluge samo i isključivo registrovanim i prijavljenim gostima do 21 čas svakoga dana.

9. Ordinacije i laboratorije na teritoriji grada Kruševca koje pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarske ordinacije i laboratorije mogu da rade tokom čitavog dana, uključujući i vikend.

10. Profesionalni sportisti mogu koristiti sportske objekte za pripreme za svoja takmičenja u toku vikenda a u skladu sa preporukama Ministarstva za sport.

11. Ograničaca se rad: bioskopi, pozorišta, muzeji i galerije mogu da rade svakog radnog dana, kao i vikendom, do 17 časova.

12. Ograničava se rad objektima i radnjama u kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije potrebno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja, poput servisa bele tehnike, tehničkih servisa, krojača, obućara, stolara i staklorezačkih radnji mogu raditi radnim danima do 21 čas, a subotom do 17 časova.

13. Obavezuju se svi na obavezno i bezuslovno korišćenje lične zaštitne opreme ( nošenje zaštitne maske) u zatvorenom prostoru, kao i na otvorenom prostoru u onim situacijama gde se ne mogu izbeći međuljudski kontakti.

14. Nastaviti sa pojačanim zajedničkim inspekcijskim nadzorom u koordinaciji inspekciskih organa Grada Kruševca i republičkih inspekciskih organa, kao i drugih državnih organa na nivou Rasinskog upravnog okruga, naročito uz sprovođenje stroge kontrole u vozilima javnog prevoza i objekata koji su izuzeti od mere ograničenja radnog vremena.

15. Nastaviti sa pojačanim zajedničkim inspekcijskim nadzorom u koordinaciji inspekcijskih organa Grada Kruševca i republičkih inspekcijskih organa, kao i drugih državnih organa na nivou Rasinskog upravnog okruga.