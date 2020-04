POLICIJA KONTROLIŠE ZABRANU KRETANJA

Policija u Srbiji će oštro kažnjavati one koji krše policijski čas. Ovo je u izjavi za Televiziju Prva rekao ministar MUP-a Nebojša Stefanović i dodao da je od direktora policije Vladimira Rebića tražio da na sve ulice u Beogradu i širom Srbije izvede Žandarmeriju, posebne i specijalne jedinice, ali i pripadnike redovne i saobraćajne policije, kako bi kontrolisali da li građani krše policijski čas. On je ukazao na to su već sada postavljeni policijski punktovi i da će tako biti i narednih dana, uz napomenu da država želi da pokaže ljudima koji su disciplinovani da čine pravu stvar, jer ne ugrožavaju ni svoj ni tuđi život, a pritom i pomažu lekarima.

Stefanović, koji je i potpredsednik Vlade Srbije, je naveo podatak da je u početku bilo 12 do 13 odsto ljudi koji su se našli na ulicama za vreme policijskog časa bez dozvole, ali da je taj broj smanjen na između četiri i osam odsto, što je, ipak, i dalje visok procenat. “Tolerisali smo kada se neko nađe na ulici 15 do 20 minuta od početka policijskog časa, pri čemu je policija bila korektna i pokušavala da ne sprovodi represivne mere, ali izgleda da jedan deo građana ne razume našu poruku i sada ćemo oštro kažnjavati”, upozorio je Stefanović.