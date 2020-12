OBILAZAK RADOVA NA IZGRADNJI MORAVSKOG KORIDORA

Direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić obišao je gradilištе autoputa Pojate – Preljina, kako bi se upoznao sa napredovanjem radova i poštovanjem utvrđene dinamike, saopštilo je to preduzeće.

Nakon obilaska prve deonice autoputa od Pojata do Kruševca, na kojoj se gradi i most preko železničke pruge Beograd-Niš, dužine 496 metara, održan je radni sastanak sa predstavnikom izvođača radova, kompanije Behtel-Enka, Ozgerom Inalom, zamenikom šefa projekta kao i sa predstavnicima stručnog nadzora. Na sastanku su razmatrana najznačajnija pitanja i usaglašene su dalje zajedničke aktivnosti kako bi se ovaj projekat što uspešnije realizovao, a direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić izrazio je očekivanjа da radovi od početka do kraja budu izvedeni kvalitetno i u zadatim rokovima. Predstavnici Koridora Srbije obišli su i radove na izgradnji velikog gradilišnog kampa Behtel enke u Kruševcu koji se gradi na 23,5 hektara sa smeštajnim kapacitetom za 1400 radnika.

Kompanija Bechtel Enka na osnovu rešenja Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izvršila je postavljanje privremene saobracajne signalizacije za izmenu režima saobraćaja na državnom putu na deonici Makrešane – Kruševac (Jasika) za potrebe obezbeđivanja ulaza i izlaza sa gradilišta tokom izvođenja pripremnih radova, u sklopu izgradnje autoputa Moravski koridor) deonica: Pojate- Kruševac. Privremena signalizacija će važiti do 1. novembra 2021. godine.