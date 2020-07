METEOS: U UTORAK PAD TEMPERATURE, OKO 21°C

U utorak prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pluskovima sa grmljavinom uz značajniji pad temperature u odnosu na ponedeljak. Tokom dana svežije od proseka. Samo u Negotinskoj krajni tokom dana bez padavina uz malo toplije vreme na tom području. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura na kraju dana od 15°C do 20°C, a maksimalna od 20°C do 27°C u Negotinu. U mnogim mestima maksimalne temperature biće ostvarene vrlo rano ujutru.

U utorak u Kruševcu pad temperature uz naolačenje sa kišom i mogućim kratkotrajnim pluskovima sa grmljavinom. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura uveče oko 17°C, a maksimalna rano ujutru oko 21°C.

Od srede do kraja sedmice suvo, sunčano i svakim danom toplije. U petak i subotu sunčano i vrlo toplo sa temperaturama do 33°C. U subotu kasnije popodne prvo na jugozapadu i zapadu a kasnije tokom noći ka nedelji i na severu zemlje moguća prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. U nedelju niže i prijatnije temperature.