ZZJZ: RASINSKI OKRUG U EPIDEMIOLOŠKOJ CRVENOJ ZONI

Tokom prošle nedelje novoinficiranih u Kruševcu bilo je oko 1200. U Kruševcu je od petka do nedelje novoinficirano 320 ljudi. U Kovid ambulanti je od petka do nedelje obavljeno ukupno 897 pregleda.

U kruševačkoj Kovid bolnici, koja zbrinjava uglavnom kovid pacijente sa teritorije Srbije južno od Beograda, trenutno je oko 420 pacijenata, dok je na infektivnom odeljenju kruševačke opšte bolnice smešteno njih oko 60.

Zona epidemiološkog rizika u maltene celom Rasinskom okrugu je u crvenom!! Pored Kruševca, najteža epidemiološka situacija trenutno je u Trsteniku. Skoro polovina đaka u Srbiji prelazi na kombinovanu i onlajn nastavu. U Rasinskom okrugu se u školama u dve opštine, u Trsteniku i Aleksandrovcu, nastava izvodi po 2. modelu.

Prema do sada raspoloživim informacijama, kod najmlađih se javljaju najblaži mogući simptomi koronarisa, u većini slučajeva nema ni komplikacija, ali i broj zaraženih među najmlađima je znatno porastao. Kovid ambulanta u Dečjem i školskom dispanzeru u Kruševcu dežura 24 sata.

Vakcinacija dece starije od 12 godina vakcinom Fajzer/Bajontek moguća je u Srbiji još od juna. Do sada je vakcinisano tek par hiljada tinejdžera. Inače, od utorka, 21. septembra 2021. godine, u Kruševcu produžava se radno vreme punkta za vakcinaciju protiv Covid19 virusa i to: radnim danima, od ponedeljka do petka od 07 do 20 časova i subotom od 08 do 18 časova. Vakcinacija se obavlja na drugom i četvrtom spratu Dijagnostičkog centra u Kruševcu.