ZABRANA SAOBRAĆAJA U STEVANA SINĐELIĆA I BRIJANOVOJ ULICI DO 10. OKTOBRA

Gradska uprava grada Kruševca, Odeljenje za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove rešavajući po zahtevu Odeljenja za investicije, privredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kruševca na osnovu člana 157. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS“, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014. 24/2018 i 41/2018) donelo je Rešenje po kome se PRIVREMENO zabranjuje odvijanje saobraćaja i zabrana zaustavljanja i parkiranja, za sve vrste vozila osim za vozila izvođača radova, u ulici Stevana Sinđelića od ulice Brijanove do ulice Karadžićeve i u ulici Brijanovoj od ulice Karadžićeve do ulice Stevana Sinđelića, u periodu od 10.07.2024. godine do 10.10.2024. godine.

Za vreme privremene zabrane ukida se pešačka zona u ulici Karadžićevoj i saobraćaj iz ulice Brijanove se preusmerava na ulicu Karadžićevu.

OBAVEZUJE SE podnosilac zahteva, odnosno izvođač radova da:

saobraćajne znakove postavi po ovom rešenju i i u skladu sa pomenutim projektom,

popiše i ukloni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju navedenoj signalizaciji o privremenoj zabrani saobraćaja,

privremenu saobraćajnu signalizaciju stalno održava, a u slučaju oštećenja saobraćajnih znakova da iste odmah zameni,

putem sredstava javnog informisanja obavesti učesnike u saobraćaju o privremenoj zabrani i izmeni režima saobraćaja i

po završetku radova uspostavi režim saobraćaja kakav je bio pre donošenja ovog rešenja.

Ovom Odeljenju se zahtevom br. 140 od 09.07.2024. godine obratilo Odeljenje za investicije, privredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kruševca iz Kruševca kojim je tražena zabrana saobraćaja u ulici Stevana Sinđelića u Kruševcu, u periodu od 10.07.2024. godine, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji distributivnog i priključnog toplovoda u ulici Stevana Sinđelića sa rokom izvođenja radova 90 dana.